Игорь Никитин оценил победный матч ЦСКА в Кубке Гагарина со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (4:2, 2-0) в матче серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    

«Парни правильно реагировали на ситуации. Ключевых моментов в этой встрече было несколько. Один из таких — гол Гурьянова, когда его партнёр принял на себя удар и отдал передачу из борьбы. В плей-офф это и требуется: держать удар, сохраняя систему команды. Мы играем так, как играем. Играем в свой хоккей. Просто сейчас все в игровом тонусе и больше осмысленных действий.

Мы не делали ставку на Гамзина. Он сам получает это место. В плей-офф время не дают, его берут за счёт своей игры. У судей я интересовался, как мы играем — по правилам плей-офф или регулярного чемпионата», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

