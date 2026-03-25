Игорь Никитин оценил победный матч ЦСКА в Кубке Гагарина со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (4:2, 2-0) в матче серии плей-офф.

«Парни правильно реагировали на ситуации. Ключевых моментов в этой встрече было несколько. Один из таких — гол Гурьянова, когда его партнёр принял на себя удар и отдал передачу из борьбы. В плей-офф это и требуется: держать удар, сохраняя систему команды. Мы играем так, как играем. Играем в свой хоккей. Просто сейчас все в игровом тонусе и больше осмысленных действий.

Мы не делали ставку на Гамзина. Он сам получает это место. В плей-офф время не дают, его берут за счёт своей игры. У судей я интересовался, как мы играем — по правилам плей-офф или регулярного чемпионата», — цитирует Никитина сайт КХЛ.