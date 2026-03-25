«Будут сражаться те, кто жив». Игорь Ларионов — о травмированных игроках СКА в плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил поражение от ЦСКА (2:4, 0-2) в матче Кубка Гагарина и высказался о травмированных хоккеистах армейского клуба.

«Шайба в раздевалку» — всегда плохой знак. Если дома стены помогают, здесь помогли даже борта с отскоком. Второй гол мы тоже подарили соперникам. Подобные вещи нужно исключить. Когда наши соперники выходят вперёд, они упрощают игру, а значит, мы затрачиваем больше сил на вход в чужую зону. А сил у нас и так немного.

К травмированным в предыдущей игре сегодня добавился Коледов. Павла мы потеряли в первом периоде. Зыков сезон завершил, сегодня у Вальки была операция. Что ж, будут сражаться те, кто жив. Поставив Филлипса в атаку, мы посчитали, что он поможет молодёжи, сыграет просто. Но всё не предугадаешь. Когда выбыл Коледов, вернули Маркуса в защиту.

Мы просили игроков действовать жёстче на своём пятаке, чтобы Плешков видел броски. Просили выигрывать чужой пятак. Ни то, ни другое нам не удалось. Тем не менее Артемий, как и весь сезон, давал нам шанс. Нам есть что ответить хоккеистам, которые действуют грубо. Это часть подготовки к следующему матчу. Нужно стряхнуть с себя эти два поражения, оставаться на позитиве, вернуть нашу быстроту. Не сомневаюсь, что покажем хорошую игру и победим в третьем матче», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.