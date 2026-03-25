Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 25 марта 2026 года

Сегодня, 25 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего были сыграны четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ на 24 марта 2026 года:

«Автомобилист» – «Салават Юлаев» — 0:1;

«Ак Барс» – «Трактор» — 4:2;

ЦСКА – СКА — 4:2;

«Северсталь» – «Торпедо» — 4:0.

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 1-0.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 1-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-1.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 2-0.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 1-0.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 1-0.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 2-0.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.