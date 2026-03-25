Результаты матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2026 года

Сегодня, 25 марта, прошли три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

«Тайфун» — «Динамо» СПб — 0:3;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 3:4 ОТ;

«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 1:4.

Серии плей-ин Западной конференции:

«Тайфун» — «Динамо СПб» — счёт в серии 0-1;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии 0-1;

«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — счёт в серии 0-1.

Серии плей-ин Восточной конференции (начнётся 26 марта):

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры»;

«Ладья» — «Чайка»;

«Локо-76» — «Белые Медведи».

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.