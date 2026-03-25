Сегодня, 25 марта, прошли три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Результаты матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2026 года:
«Тайфун» — «Динамо» СПб — 0:3;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 3:4 ОТ;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 1:4.
Серии плей-ин Западной конференции:
«Тайфун» — «Динамо СПб» — счёт в серии 0-1;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии 0-1;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — счёт в серии 0-1.
Серии плей-ин Восточной конференции (начнётся 26 марта):
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры»;
«Ладья» — «Чайка»;
«Локо-76» — «Белые Медведи».
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.