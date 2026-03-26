Полтапов сбивал вратаря в подкате, Карнаухов бурно праздновал гол. Фото победы ЦСКА

25 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичные армейцы принимали санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев льда со счётом 4:2. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу ЦСКА.

Лучшие кадры матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На второй минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счёт и вывел вперёд СКА. Но в ответ хозяева забросили четыре шайбы. Отличились Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Тахир Мингачёв и Дмитрий Бучельников. На 59-й минуте СКА усилиями Никиты Дишковского установил окончательный счёт в матче – 4:2.

Следующие два матча серии 1/8 финала пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 29 марта.

