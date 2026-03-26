Тренер «Вашингтона» назвал двух лучших вратарей в НХЛ по игре с шайбой

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру голкиперов «Сент-Луиса» (0:3) Джоэля Хофера и Джордана Биннингтона после поражения в матче регулярного чемпионата. Во встрече с «Вашингтоном» ворота «Сент-Луиса» защищал Хофер, который провёл «сухой» матч, сделав 21 сейв.

«Да, это было важной частью нашей подготовки — держать шайбу подальше от него. Мы знаем, что он обращается с шайбой не хуже многих. Оба их вратаря делают это на очень высоком уровне, возможно, они лучшие в Национальной хоккейной лиге с точки зрения игры с шайбой среди вратарей», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ютой Маммот».