Тренер «Вашингтона» назвал двух лучших вратарей в НХЛ по игре с шайбой

Тренер «Вашингтона» назвал двух лучших вратарей в НХЛ по игре с шайбой
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру голкиперов «Сент-Луиса» (0:3) Джоэля Хофера и Джордана Биннингтона после поражения в матче регулярного чемпионата. Во встрече с «Вашингтоном» ворота «Сент-Луиса» защищал Хофер, который провёл «сухой» матч, сделав 21 сейв.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Снаггеруд (Майлу, Броберг) – 22:39     2:0 Стенберг (Дворски, Берггрен) – 54:52     3:0 Кайру – 59:19    

«Да, это было важной частью нашей подготовки — держать шайбу подальше от него. Мы знаем, что он обращается с шайбой не хуже многих. Оба их вратаря делают это на очень высоком уровне, возможно, они лучшие в Национальной хоккейной лиге с точки зрения игры с шайбой среди вратарей», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Ютой Маммот».

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису». Александр Овечкин очков не набрал
