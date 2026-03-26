Александр Овечкин высказался о будущем на фоне слухов о возможном завершении карьеры

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своём будущем, рассказав о текущем состоянии и отношении к хоккею на фоне слухов о возможном завершении профессиональной карьеры.

«С первого дня в НХЛ мне нравилось быть частью команды и находиться в раздевалке и, конечно, играть. И сейчас я получаю от этого удовольствие. Никогда нельзя знать наверняка, когда может завершиться карьера — будь ты новичок или ветеран. Нужно просто ценить момент, потому что заранее неизвестно, что произойдёт», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 923 гола. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).