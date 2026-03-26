Форвард «Вашингтона» выделил качества Овечкина, которые делают его хорошим капитаном

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о лучших качествах капитана столичной команды Александра Овечкина.

«Зная его, начинаешь ещё больше ценить то, насколько он на самом деле легенда. Он просто занимается своими делами. Он любит свою страну, любит место, откуда он родом, любит свою семью, любит хоккей, и, когда вы всё это сочетаете, вы получаете довольно хорошего хоккеиста, довольно хорошего товарища по команде и действительно хорошего капитана», — приводит слова Строума The Hockey News.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 923 гола.