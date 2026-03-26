Защитник «Вашингтона» назвал Александра Овечкина «большим ребёнком»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран поделился мыслями о капитане столичной команды Александре Овечкине.

«Нет сомнений, что в душе он по-прежнему большой ребёнок, который по-прежнему получает удовольствие от игры. Думаю, он любит находиться на льду так же сильно, как и все остальные. У него всегда улыбка на лице, и он всегда рад быть здесь. Очевидно, что каждый день приходить на лёд — это огромная часть его жизни», — приводит слова Чикрана The Hockey News.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 923 гола.