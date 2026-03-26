Главная Хоккей Новости

«Знают, сколько голов я забил». Овечкин рассказал об отношении своих сыновей к хоккею

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своих сыновьях и их отношению к хоккею.

«Они знают, сколько голов я забил. Они знают всех игроков нашей команды и всех игроков лиги. Они просто обожают хоккей. Я надеюсь, что они станут профессиональными спортсменами и профессиональными хоккеистами, чтобы я мог поделиться с ними своим опытом. Зачем что-то менять сейчас (смеётся)?» — приводит слова Овечкина The Hockey News.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 923 гола. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).

