Кирилл Марченко назвал защитников клубов НХЛ, с которыми ему сложнее всего играть

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в беседе с бывшим нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Никитой Филатовым рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был его любимым игроком в детстве.

Филатов: Назови топ-3 защитников, не обязательно лучших, против которых тебе конкретно неудобнее всего играть.

Марченко: Это в основном русские ребята. Они в целом хоккей видят, как я. И меня…

Филатов: Читают или не знают?

Марченко: Знают, да. И как бы обороняются по-другому. То есть смотри как. Американцев, канадцев можно фейкануть. То есть ты можешь пойти и показать обманную, где-то, знаешь, бросок. И они прям такие, ага. Да, а если я выйду на Гаврикова, то он меня знает. Я с ним ещё здесь играл.

Филатов: Гаврик первый, давай дальше.

Марченко: Потом, блин, с Задоровым я мало играю. С Гавриком я больше играл. Играл здесь и играю сейчас по дивизиону. С Орловым мало играл, он мне просто в ногу попал неприятно. Наверное, с «Каролиной» (сейчас он выступает за «Сан-Хосе Шаркс». — Прим. «Чемпионата»), видишь, мало играли. Думаю, что Никишин будет одним из таких, мне кажется. И кто мне ещё? Наверное, Чикран сильный защитник. На самом деле тяжелые защитники те, которые быстро катаются. Потому что в основном защитники помедленнее нападающих. Тот, кто успевает везде на коньках.

Филатов: Ну, то есть для тебя, даже если защитник большой, сильный физически, это не какой-то фактор, да?

Марченко: Это неудобнее, но далеко не фактор, потому что если сделаешь правильное обманное движение, то он уедет, и спокойно у тебя будет все время.

Филатов: А вот этот, который ножками может подработать и исправить.

Марченко: Да, но при этом есть маленькие, которые могут ножками подработать, но их можно одной рукой убрать. То есть прям задвинуть. Это тоже легко.

Филатов: Лэйн Хатсон хороший защитник?

Марченко: В плане? Против него обороняться? Если я без шайбы, то очень тяжело с ним обороняться. Да, но когда он будет обороняться против меня, я не знаю, потому что мы с «Монреалем» сыграли один раз, и я против него не выходил.

Филатов: Кто еще из таких катающихся? Куинн Хьюз?

Марченко: Куинн Хьюз маленький. В плане, он хороший защитник, с ним тяжело, но он больше атакующий. Вот пример, Веренски пытающийся, и он здоровый. С ним тяжело. Мы берем, когда я с шайбой иду, пытаюсь его обыграть. Тяжело будет его обыграть. Гаврикова тяжело обыграть, потому что Гавриков на самом деле в плане катания хорош. Зуб тоже наш хорош. Почему-то мы с «Оттавой» играем мало, но конкретно один в один против него я играю всегда.

Филатов: Тяжело, да?

Марченко: Да, я его не прошёл пока ни разу. Но мы с ним ещё и в СКА играли по тем временам. Ну и вот пускай будет Чикран, или я уже сказал? Каких там, 3-4 человека, да? — сказал Марченко на YouTube-канале Fonbet.