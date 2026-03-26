Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос, получает ли ещё Овечкин удовольствие от игры

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос, получает ли ещё российский нападающий Александр Овечкин удовольствие от игры. В матче с «Колорадо Эвеланш» российский нападающий забросил свою 1000-ю шайбу за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф.

«Никто не получает больше удовольствия, чем Александр Овечкин», — приводит слова Карбери The Hockey News.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1563 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

