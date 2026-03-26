Баффало Сэйбрз — Бостон Брюинз, результат матча 26 марта 2026, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассисты Задорова и Хуснутдинова помогли «Бостону» вырвать победу в матче с «Баффало» в ОТ
В ночь с 25 на 26 марта мск на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Минтен, Хуснутдинов) – 11:07     1:1 Цукер (Томпсон, Куинн) – 15:18 (pp)     1:2 Арвидссон (Пастрняк, Задоров) – 29:45     2:2 Бенсон – 45:21     3:2 Цукер (Томпсон) – 45:54 (pp)     3:3 Миттельштадт (Аспирот, Заха) – 54:00     3:4 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 60:38    

В составе победителей голы забивали Давид Пастрняк (1+2), Кейси Миттельштадт, Павел Заха (1+1) и Виктор Арвидссон. Российские хоккеисты — защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов отметились в матче ассистами. У хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, ещё одна шайба на счету Зак Бенсона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Баффало» дома сыграет с «Детройт Ред Уингз» 28 марта. «Бостон» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 29 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
