«Рейнджерс» с Шестёркиным проиграли «Торонто», потерпев шестое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Торонто» забивали Джейк Маккейб, Николас Робертсон, Дакота Джошуа и Джон Таварес.

За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Мика Зибанеджад (дважды). Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 14 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

«Рейнджерс» продлили серию поражений до шести матчей.

В следующем туре регулярного чемпионата «Торонто» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 29 и 28 марта соответственно.