Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 26 марта 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» с Шестёркиным проиграли «Торонто», потерпев шестое поражение подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маккейб (Маччелли, Джошуа) – 05:15     2:0 Робертсон (Доми) – 12:08     3:0 Джошуа (Маччелли, Уолл) – 25:41     3:1 Лафреньер (Миллер, Фокс) – 30:16 (pp)     3:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 38:01 (pp)     4:2 Таварес – 51:57     4:3 Зибанеджад (Перро, Лафреньер) – 53:04    

В составе «Торонто» забивали Джейк Маккейб, Николас Робертсон, Дакота Джошуа и Джон Таварес.

За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер и Мика Зибанеджад (дважды). Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 14 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

«Рейнджерс» продлили серию поражений до шести матчей.

В следующем туре регулярного чемпионата «Торонто» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс». Матчи пройдут 29 и 28 марта соответственно.

Комментарии
