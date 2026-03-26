Стал известен второй клуб, потерявший шансы на выход в Кубок Стэнли — 2026

Сегодня, 26 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4) и потерял шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.
Бывший клуб форварда Артемия Панарина, перебравшегося в «Лос-Анджелес Кингз» этой зимой, потерпел шесть поражений в шести последних матчах и сейчас имеет в своём активе 65 очков после 72 встреч. Отставание от восьмой строчки конференции составляет 20 очков при оставшихся 10 матчах.
Отметим, за «Рейнджерс» выступает 30-летний российский вратарь Игорь Шестёркин, на счету которого в текущем сезоне 45 матчей и 117 пропущенных шайб.
На данный момент из борьбы за плей-офф уже выбили две команды НХЛ. Ранее математических шансов лишился «Ванкувер Кэнакс», идущий на последней строчке Запада с 50 очками.
- 26 марта 2026
