Стал известен второй клуб, потерявший шансы на выход в Кубок Стэнли — 2026

Стал известен второй клуб, потерявший шансы на выход в Кубок Стэнли — 2026
Сегодня, 26 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4) и потерял шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маккейб (Маччелли, Джошуа) – 05:15     2:0 Робертсон (Доми) – 12:08     3:0 Джошуа (Маччелли, Уолл) – 25:41     3:1 Лафреньер (Миллер, Фокс) – 30:16 (pp)     3:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 38:01 (pp)     4:2 Таварес – 51:57     4:3 Зибанеджад (Перро, Лафреньер) – 53:04    

Бывший клуб форварда Артемия Панарина, перебравшегося в «Лос-Анджелес Кингз» этой зимой, потерпел шесть поражений в шести последних матчах и сейчас имеет в своём активе 65 очков после 72 встреч. Отставание от восьмой строчки конференции составляет 20 очков при оставшихся 10 матчах.

Отметим, за «Рейнджерс» выступает 30-летний российский вратарь Игорь Шестёркин, на счету которого в текущем сезоне 45 матчей и 117 пропущенных шайб.

На данный момент из борьбы за плей-офф уже выбили две команды НХЛ. Ранее математических шансов лишился «Ванкувер Кэнакс», идущий на последней строчке Запада с 50 очками.

