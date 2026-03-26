Результаты матчей НХЛ на 26 марта 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 26 марта 2026 года
В ночь на 26 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 26 марта 2026 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 3:4 ОТ;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 96 очками после 71 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 104 очками после 70 игр.

«Нью-Йорк Рейнджерс» после поражения от «Торонто» потерял шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
