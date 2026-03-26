«Чертовски хороший вратарь». Таварес похвалил Шестёркина в моменте с победным голом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес оценил свой победный гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и отметил мастерство российского голкипера Игоря Шестёркина. Канадец в середине третьего периода точным броском поразил дальний угол ворот.

«Ты очень доволен, когда удаётся чисто обыграть Шестёркина. Ведь он чертовски хороший вратарь. В этот раз почувствовал уверенность в своём броске. Однако я не очень хорошо сымитировал бросок, что помешало ему занять слишком выгодную позицию. Я немного изменил угол броска в конце и бросил шайбу так хорошо, как только мог», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

