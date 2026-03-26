«Чертовски хороший вратарь». Таварес похвалил Шестёркина в моменте с победным голом
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес оценил свой победный гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и отметил мастерство российского голкипера Игоря Шестёркина. Канадец в середине третьего периода точным броском поразил дальний угол ворот.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маккейб (Маччелли, Джошуа) – 05:15 2:0 Робертсон (Доми) – 12:08 3:0 Джошуа (Маччелли, Уолл) – 25:41 3:1 Лафреньер (Миллер, Фокс) – 30:16 (pp) 3:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 38:01 (pp) 4:2 Таварес – 51:57 4:3 Зибанеджад (Перро, Лафреньер) – 53:04
«Ты очень доволен, когда удаётся чисто обыграть Шестёркина. Ведь он чертовски хороший вратарь. В этот раз почувствовал уверенность в своём броске. Однако я не очень хорошо сымитировал бросок, что помешало ему занять слишком выгодную позицию. Я немного изменил угол броска в конце и бросил шайбу так хорошо, как только мог», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
