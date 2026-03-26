«Это ужасно, худшее развитие событий». Капитан «Рейнджерс» — о невыходе в плей-офф

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о невыходе команды в плей-офф после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маккейб (Маччелли, Джошуа) – 05:15     2:0 Робертсон (Доми) – 12:08     3:0 Джошуа (Маччелли, Уолл) – 25:41     3:1 Лафреньер (Миллер, Фокс) – 30:16 (pp)     3:2 Зибанеджад (Лафреньер, Фокс) – 38:01 (pp)     4:2 Таварес – 51:57     4:3 Зибанеджад (Перро, Лафреньер) – 53:04    

«Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации, досрочно не выйдем в плей-офф, имея в запасе столько игр. Но сейчас я думаю не об этом. Это ужасно, худшее развитие событий. Сейчас мы хотим показать хороший хоккей в конце сезона и чувствовать себя хорошо перед межсезоньем, по крайней мере, быть довольными своей игрой, постараться двигаться в правильном направлении. Очевидно, в этом сезоне нам не удалось достичь своей цели», – цитирует Миллера пресс-служба клуба.

