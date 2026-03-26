«Авангард» — «Нефтехимик»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 26 марта, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ».

По итогам регулярного сезона омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Нижнекамцы финишировали седьмыми. В первом матче победу одержал «Авангард» со счётом 4:2.

«Авангард» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Ранее две победы в сериях одержал омский клуб.