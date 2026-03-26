«Металлург» — «Сибирь»: онлайн-трансляция второго матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Металлург» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции — 1-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона магнитогорский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы финишировали восьмыми. В первом матче победу одержал «Металлург» со счётом 4:1.

«Металлург» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.