«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция второго матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 26 марта, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу минчан. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона минский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали седьмыми. В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 3:1.

Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды.