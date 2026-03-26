Олимпийский чемпион: «Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок, чем «Трактор»

Олимпийский чемпион: «Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок, чем «Трактор»
Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о ходе серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором» (2-0).

– Всё-таки «Трактор» – финалист плей-офф-2025, поэтому сюрприз как раз в том, что он начал новый плей-офф с двух поражений. Кстати, и по рисунку игры, и по статистике «Трактор», в общем-то «Ак Барсу» не уступает. Но на табло – 2-0, это Челябинск, подозреваю, нервирует.

«Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок. Многое зависит и от вратаря, у Билялова – приличный кубковый опыт, Николаев пока только вкатывается. Ливо обладает одним из лучших бросков в лиге. Но оба иногда недорабатывают в обороне, к чему соперники готовы и чем пользуются. Тут нужна постоянная работа от тренерских штабов – чтобы подкорректировать таких игроков, подстроить под них партнёров, иногда даже уговорить этих партнеров не обижаться, отработав и за себя, и за того парня. Уфа не просто так не стала удерживать Ливо изо всех сил.

– Ваш прогноз на развитие серии?
– Тут всё как в армейском дерби. Очень важна игра номер три. При этом Казань с её хоккеем в гостях тоже чувствует себя вполне комфортно. Но у «Трактора» отличное нападение, одно из лучших в лиге. Именно от этой линии команде по силам играть и отыгрываться, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

