Сегодня, 26 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Расписание матчей плей-ин МХЛ на 26 марта 2026 года (время московское):
14:30. «Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры»;
17:30. «Ладья» — «Чайка»;
18:30. «Локо-76» — «Белые Медведи».
Серии плей-ин Западной конференции
«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-1;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 0-1;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-1.
Серии плей-ин Восточной конференции
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.