Капитан «Трактора»: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Челябинский клуб уступает в серии со счётом 0-2. Во второй игре казанцы победили (4:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

– Всё как и было перед серией. Никаких новшеств. Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.

– Серия вернётся в Казань?
– Будем хорошо играть и побеждать — вернётся. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, — цитирует Кадейкина Metaratings.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

