Капитан «Трактора»: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Челябинский клуб уступает в серии со счётом 0-2. Во второй игре казанцы победили (4:2).

– Всё как и было перед серией. Никаких новшеств. Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.

– Серия вернётся в Казань?

– Будем хорошо играть и побеждать — вернётся. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, — цитирует Кадейкина Metaratings.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.