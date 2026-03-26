Капитан «Трактора»: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи
Поделиться
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Челябинский клуб уступает в серии со счётом 0-2. Во второй игре казанцы победили (4:2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5) 1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4) 2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5) 3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5) 3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4) 4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)
– Всё как и было перед серией. Никаких новшеств. Казань играет организованно, делает простые вещи. Нам тоже в принципе надо играть просто, двигать ногами и перебегать их.
– Серия вернётся в Казань?
– Будем хорошо играть и побеждать — вернётся. Мы будем всё делать, чтобы вернуть, естественно. Будем выходить с хорошим настроем, — цитирует Кадейкина Metaratings.
Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.
Комментарии
- 26 марта 2026
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:15
-
05:21
-
05:08
-
03:08
-
02:57
-
02:32
-
02:13
-
01:44
-
01:35
-
01:23
- 25 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:45