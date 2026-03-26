Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды» Лунделль пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы

Нападающий «Флориды» Лунделль пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата из-за травмы ребра. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис. 24-летний форвард, пропустивший два предыдущих матча команды, выбыл из строя на срок от двух недель до полутора месяцев из-за повреждения.

В этом сезоне финский хоккеист набрал 44 (18+26) очка при показателе полезности «-9» в 64 матчах чемпионата.

На данный момент «Пантерз» после 70 матчей находятся на 15-м месте в таблице Восточной конференции и на 12 очков отстают от зоны плей-офф. У действующего обладателя Кубка Стэнли остаются только теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android