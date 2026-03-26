Форвард ЦСКА — о победе над СКА: получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами
Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв подвёл итоги второго матча серии со СКА (4:2, 1-0), в котором форвард отметился заброшенной шайбой.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4) 1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5) 2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5) 3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5) 4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4) 4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)
— Получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами. Это принесло свои плоды, мы выиграли.
— Какой ключевой момент матча можешь выделить?
— Какой-то один момент по игре не буду выделять. Вся наша команда пласталась и билась – это и есть ключевой момент.
— Эта игра стала первой для тебя в текущей серии плей-офф. Было видно, что ты вышел на лёд с боевым настроем.
— Всегда приятно возвращаться. С боевым настроем выхожу на каждую игру, получилось забить гол, рад, что помог команде, буду стараться и дальше, — цитирует Мингачёва пресс-служба клуба.
- 26 марта 2026
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:15
-
05:21
-
05:08
-
03:08
-
02:57
-
02:32
-
02:13
-
01:44
-
01:35
-
01:23
- 25 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:45