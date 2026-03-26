Форвард ЦСКА — о победе над СКА: получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв подвёл итоги второго матча серии со СКА (4:2, 1-0), в котором форвард отметился заброшенной шайбой.

— Получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами. Это принесло свои плоды, мы выиграли.

— Какой ключевой момент матча можешь выделить?

— Какой-то один момент по игре не буду выделять. Вся наша команда пласталась и билась – это и есть ключевой момент.

— Эта игра стала первой для тебя в текущей серии плей-офф. Было видно, что ты вышел на лёд с боевым настроем.

— Всегда приятно возвращаться. С боевым настроем выхожу на каждую игру, получилось забить гол, рад, что помог команде, буду стараться и дальше, — цитирует Мингачёва пресс-служба клуба.