Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Форвард ЦСКА — о победе над СКА: получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами

Форвард ЦСКА — о победе над СКА: получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами
Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв подвёл итоги второго матча серии со СКА (4:2, 1-0), в котором форвард отметился заброшенной шайбой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    

— Получилось выполнить то, о чём договорились с партнёрами. Это принесло свои плоды, мы выиграли.

— Какой ключевой момент матча можешь выделить?
— Какой-то один момент по игре не буду выделять. Вся наша команда пласталась и билась – это и есть ключевой момент.

— Эта игра стала первой для тебя в текущей серии плей-офф. Было видно, что ты вышел на лёд с боевым настроем.
— Всегда приятно возвращаться. С боевым настроем выхожу на каждую игру, получилось забить гол, рад, что помог команде, буду стараться и дальше, — цитирует Мингачёва пресс-служба клуба.

