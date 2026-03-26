Журналист НХЛ: Кучеров — мой фаворит на получение «Харт Трофи»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал претендентов на получение индивидуальных наград в нынешнем сезоне НХЛ.

«Никита Кучеров — мой фаворит на получение «Харт Трофи», присуждаемого самому ценному игроку лиги. Форвард, как и вратарь Андрей Василевский, тянет на себе всю «Тампу». И он также может выиграть «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

Илья Сорокин — мой фаворит на получение «Везина Трофи» как лучший вратарь. Он в равной степени, как и Мэттью Шефер, внёс вклад в идентичность и успех «Айлендерс» в этом сезоне. Шефер является фаворитом и должен получить «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку лиги.

Зак Веренски, на мой взгляд, заслуживает награды «Норрис Трофи» как лучший защитник. Он делает всё для «Коламбуса», ведя команду вверх по турнирной таблице и борясь за место в плей-офф в Восточной конференции», – цитирует Розена официальный сайт НХЛ.