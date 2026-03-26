Светлов — об игре СКА: против такой машины, как ЦСКА, нужен более целостный хоккей

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о ходе серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (2-0) и отметил, что петербургской команде нужно обязательно побеждать в третьем матче.

«Не ожидал, что в армейской серии ЦСКА довольно уверенно уйдёт вперёд – 2-0. Если в первом домашнем матче армейцы Москвы ещё присматривались к сопернику, игра шла на два результата, в повторной встрече преимущество ЦСКА уже не вызывало вопросов. Обратите внимание, по ходу обоих матчей ЦСКА уступал по счёту – но тем не менее уверенно отыгрывался. Это говорит о выстроенности команды, о её уверенности в своих силах.

Да, ЦСКА – не самая эффектная команда в КХЛ, но она играет строго по своей системе – все звенья. А вот у армейцев Санкт-Петербурга у каждой тройки – свой хоккей. Например, Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, тогда как легионеры и Голдобин, наоборот, усложняют. Но с такой машиной, как ЦСКА, нужен более целостный хоккей.

Третий матч теперь становится ключевым. СКА дома нужно его брать. Другое дело, что ЦСКА с его системой игры в гостях будет чувствовать себя не менее комфортно, чем дома. СКА обязан сыграть ответственно и ровно все три периода. Кадровый потенциал для этого у армейцев Санкт-Петербурга есть», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.