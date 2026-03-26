Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева»: у нас в команде любой игрок может заменить Джоша Ливо

Форвард «Салавата Юлаева»: у нас в команде любой игрок может заменить Джоша Ливо


Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков, ставший автором единственного гола во втором матче 1/8 финала плей-офф с «Автомобилистом» (1:0), поделился мыслями о прошедшей игре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Ремпал, Кулик) – 17:28 (5x4)    

— Сегодня получилась плотная игра. Это было ожидаемо?
— Конечно, это плей-офф в первую очередь и ни одной игры не будет лёгкой, то есть нет прогулок, тем более такой соперник, все понимают цену ошибки. После того матча мы должны были реабилитироваться и сегодня кровь из носа забрать победу.

— Вышли в этом сезоне с более низкого места в плей-офф, чем в прошлом. Были ли расстроены по этому поводу?
— Расстройства никакого не было, просто готовились до последнего. Кто будет у нас в соперниках, без разницы, там уже место — не место. Мы оттолкнулись от дна в начале сезона, уже без разницы было, мы вошли в плей-офф и работаем с любым соперником.

— Кто может заменить Джоша Ливо в команде по навыкам?
— Любой игрок у нас в команде может заменить его, — цитирует Сучкова Legalbet.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

