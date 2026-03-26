«Торпедо» не может вылететь из Череповца, рейс дважды переносили

Хоккейная команда «Торпедо» не может вылететь из Череповца, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Вчера, 26 марта, «Торпедо» проиграло второй матч серии с «Северсталью» (0:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 21:47 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Квочко) – 31:06 (5x5)     3:0 Ильин (Квочко) – 43:54 (5x5)     4:0 Ильин (Аймурзин, Скоренов) – 48:19 (5x4)    

«Сразу после матча — в аэропорт. Досмотр, посадка, выкатились на полосу… И в последний момент — возвращаемся обратно на стоянку. Ждём, думаем, что дальше — в итоге едем обратно в отель с планом вылететь утром.

Но утро решило добавить ещё экшена. Пожарная сирена в гостинице, эвакуация, пожарные — полный комплект. После такого старта дня нам всё-таки дали добро на вылет. Приехали в аэропорт, снова досмотр, снова посадка и… Снова без взлёта. Сейчас продолжаем ждать разрешение на полет в Нижний Новгород», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ
