Защитник СКА: в Санкт-Петербурге постараемся перевернуть серию с ЦСКА
Защитник СКА Егор Зеленов высказался о поражении во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (2:4, 0-2). Вторая встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу московских армейцев. Подопечные Игоря Ларионова уступают в серии со счётом 0-2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4) 1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5) 2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5) 3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5) 4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4) 4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)
«В Санкт-Петербург едем, чтобы постараться перевернуть серию. Хоккей — игра непредсказуемая, в какой-то момент так получилось, что уступили в игре на своём пятаке. Как восстановиться морально? Обидно или нет, это спорт. Всегда результат зависит только от нас», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.
Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.
