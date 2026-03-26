Защитник СКА: в Санкт-Петербурге постараемся перевернуть серию с ЦСКА

Защитник СКА Егор Зеленов высказался о поражении во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (2:4, 0-2). Вторая встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу московских армейцев. Подопечные Игоря Ларионова уступают в серии со счётом 0-2.

«В Санкт-Петербург едем, чтобы постараться перевернуть серию. Хоккей — игра непредсказуемая, в какой-то момент так получилось, что уступили в игре на своём пятаке. Как восстановиться морально? Обидно или нет, это спорт. Всегда результат зависит только от нас», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.