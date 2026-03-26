Защитник СКА: в Санкт-Петербурге постараемся перевернуть серию с ЦСКА
Защитник СКА Егор Зеленов высказался о поражении во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА (2:4, 0-2). Вторая встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу московских армейцев. Подопечные Игоря Ларионова уступают в серии со счётом 0-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    

«В Санкт-Петербург едем, чтобы постараться перевернуть серию. Хоккей — игра непредсказуемая, в какой-то момент так получилось, что уступили в игре на своём пятаке. Как восстановиться морально? Обидно или нет, это спорт. Всегда результат зависит только от нас», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

