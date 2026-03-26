«Здесь вообще всё по-другому!» Защитник «Каролины» Никишин — об отличиях НХЛ и КХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин рассказал о различиях хоккея в России и в Национальной хоккейной лиге в Северной Америке. Ранее защитник выступал в КХЛ за «Спартак» и СКА.

— Тебя не шокировало, что здесь так сильно доверяют игрокам? Что вы можете ужинать с кем хотите за день до игры? В России же такого нет?

— Нет, в России, мне кажется, такого нет. Где бы я ни играл, все знали: если ты поужинал с друзьями из другой команды, тебе скажут: «Ты чё, друзей нашел? Друзей нет! Только после игры!» Особенно если выиграем.

— А тебя не шокировало, что у тебя здесь столько свободы?

— Здесь вообще всё по-другому! Даже с этими автобусами — мы сами по себе, в одном автобусе. Это уже необычно. Так же с ужином — мы что хотим, то и делаем. Нет ужина в отеле — тебе присылают суточные, и иди куда хочешь. Так же собрания. В России собрание могло быть 30 минут — всё за один раз. Здесь максимум 10 минут — и пошёл в мяч играть, — цитирует Никишина FONtour.

В нынешнем сезоне НХЛ Никишин провёл за «Каролину» 70 матчей, забросил 10 шайб и отдал 18 голевых передач.