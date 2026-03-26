Бывший капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос назвал искусством игру Никиты Кучерова

Бывший капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг», форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос поделился мнением об игре российского нападающего Никиты Кучерова. 32-летний россиянин набрал 120 (40+80) очков в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Он не катается на уровне Макдэвида, но делает много вещей, которые не могут остальные. Хоккеисты во всей лиге скажут, что им нравится наблюдать за игрой Никиты. Она не так очевидна, как превосходство в скорости у Макдэвида или силовые проходы Маккиннона. Я имею в виду, что это скорее искусство», – цитирует Стэмкоса The Athletic.

