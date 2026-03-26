Канадский защитник «Шанхая»: каждый сезон в КХЛ в плей-офф выходят одни и те же команды

Канадский защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк заявил, что разница в бюджетах является причиной того, что в плей-офф КХЛ каждый год выходят одни и те же команды.

— Не удивлялись тому, что вы лишились шанса на плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата? В той же НХЛ при тех же 68—70 матчах ещё ничего не ясно, особенно в зоне уайлд-кард?

— Я так понял, что в КХЛ в плей-офф выходят примерно одни и те же команды с некоторыми исключениями. За бортом плей-офф тоже остаются плюс-минус одни и те же. Мне кажется, что причина в бюджетах – у команд они разные, эта разница может быть огромной, различаться в разы. В Северной Америке все между собой с точки зрения бюджетов примерно равны, — цитирует Калинюка «Вечерняя Казань».