Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Северсталь» — «Торпедо» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина по п. 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за атаку в область головы и шеи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 марта 2026
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:05
-
10:46
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:15
-
05:21
-
05:08
-
03:08
-
02:57