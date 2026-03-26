Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Северсталь» — «Торпедо» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина по п. 1.2.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за атаку в область головы и шеи.

