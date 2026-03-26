«Дроны летают каждый день, какие игры?» Сушинский — о возможных матчах с США и Канадой

Чемпион мира Максим Сушинский оценил идею проведения товарищеских матчей сборной России с командами США и Канады.

«Вы же видите, что происходит, дроны летают каждый день. Какие игры? Поэтому я не уверен в этом. Конечно, очень хотелось бы мне, но будем оптимистами и реалистами», — приводит слова Сушинского «РИА Новости Спорт».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.