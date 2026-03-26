Ветеран СКА рассказал о недостатках в игре армейского клуба в серии плей-офф с ЦСКА

Бывший нападающий СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев высказался о недостатках в игре клуба с берегов Невы в серии плей-офф с ЦСКА (0-2).

– Что СКА может противопоставить ЦСКА? В чём козыри СКА?
– Играет СКА нормально, даже по броскам не сильно уступил во втором матче. Удачи не хватает петербуржцам, надо, чтобы подфартило, и нельзя отпускать игру, когда она складывается в твою пользу. В двух матчах пропускали в конце периодов.

Тренерский штаб, наверное, что-то придумает. ЦСКА играет строго, старается не допускать ошибок, есть у них свои наработки, задумки – не более того. Нельзя сказать, что эту команду не обыграть. Лидеры СКА должны своё слово сказать.

И, конечно, надо реализовывать большинство, пока с этим дело не очень хорошо обстоит, а игра в неравных составах в плей-офф играет решающую роль, — приводит слова Каменева «Спорт день за днём».

