Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов назвал сумму, которую сборная Канады ранее запрашивала за организацию матча

Крикунов назвал сумму, которую сборная Канады ранее запрашивала за организацию матча
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о возможности организации матча команды России и Канады.

«Они, если захотят играть, если это будет для них финансово интересно, спокойно [согласятся]. Раньше, как я знаю, надо было $ 600 тыс. заплатить им за матч, и всё. Как они в Ригу приезжали – сказали: «$ 600 тыс., и мы у вас». А в Риге объявили тогда, что они приезжают, и за три часа все билеты были проданы. Все деньги вернули и ещё даже заработали на этом. Так что, я думаю, это не вопрос. Если захотят сами приехать, то это не проблема», — цитирует Крикунова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android