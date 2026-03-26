Крикунов назвал сумму, которую сборная Канады ранее запрашивала за организацию матча

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о возможности организации матча команды России и Канады.

«Они, если захотят играть, если это будет для них финансово интересно, спокойно [согласятся]. Раньше, как я знаю, надо было $ 600 тыс. заплатить им за матч, и всё. Как они в Ригу приезжали – сказали: «$ 600 тыс., и мы у вас». А в Риге объявили тогда, что они приезжают, и за три часа все билеты были проданы. Все деньги вернули и ещё даже заработали на этом. Так что, я думаю, это не вопрос. Если захотят сами приехать, то это не проблема», — цитирует Крикунова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.