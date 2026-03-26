«Сверхъестественное достижение!» Яшкин — о 1000 голах Александра Овечкина в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отреагировал на историческое достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 1000-ю шайбу в карьере с учётом плей-офф.

«Впечатления не меняются, сверхъестественное достижение! Думаю, всё уже было сказано, не нахвалить. Желаю, чтобы он добрался до следующей отметки», — приводит слова Яшкина Metaratings.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1563 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 встрече.