«Это неприлично». Плющев — о словах Игоря Ларионова про стиль игры ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил серию первого раунда Кубка Гагарина — 2026 между ЦСКА и СКА (2-0), а также высказался о словах наставника клуба из Санкт-Петербурга Игоря Ларионова про стиль игры московской команды.

«ЦСКА сделал выводы по регулярке, что реабилитировать себя можно только в плей-офф. СКА обещал нам весёлую игру, вот они её и показывают. Вместо того чтобы показывать тактически грамотную игру, нам показывают весёлую, а с такой далеко не уедешь.

Ларионов сказал, что ЦСКА выставил «автобус»? Это даже неэтично с позиции главного тренера — рассказывать, что там выставил соперник. Тем более СКА проиграл. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть. Не скажу, что мне нравится его система. В отличие от многих молодых писателей, я видел настоящую игру ЦСКА. Вопрос в том, что неприлично обсуждать команду, которая тебя победила, и искать у неё недостатки. Видимо, это то, что не даёт СКА выйти на уровень. Они видят недостатки других, не замечая своих», — приводит слова Плющева «Советский спорт».