Генеральный директор «Барыса»: дайте нам года три‑четыре — и будем играть в финале Востока

Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков рассказал о работе по развитию казахстанского клуба.

«За год невозможно всё сделать. Дайте нам года три‑четыре — и будем играть в финале Восточной конференции при поддержке спонсоров и увеличении средств. Нам нужно время, нужно работать, чтобы появились спонсоры и поверили нам. КХЛ — одна из лучших лиг мира. Посмотрите, как усилились другие команды, а мы с сентября практически не усиливали состав», — приводит слова Мусайбекова «Матч ТВ».

«Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 КХЛ занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.