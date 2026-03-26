Защитник «Айлендерс» Романов вернулся к тренировкам на льду после операции

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов принял участие в тренировке на льду в бесконтактном джерси после операции, сообщает пресс--служба «островитян».

Напомним, 26-летний хоккеист получил повреждение 19 ноября 2025 года в матче с «Даллас Старз» (3:2) после силового приёма Микко Рантанена. Романов перенёс операцию, сроки его восстановления оценивались в пять-шесть месяцев.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр провёл 15 игр, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Дарше заявил, что Романов может восстановиться к плей-офф.