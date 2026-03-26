Трёхкратный чемпион мира — о СКА: шанс есть всегда, пока ты не проиграл серию

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о ходе серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026, в которой ЦСКА дважды победил СКА и ведёт со счётом 2-0.

«Потеря Зыкова — это существенно. Но что я могу сказать? Ребята играют нормально. ЦСКА — серьёзный соперник, причём они очень здорово сыграли в атаке, много моментов создавали. В принципе, интересная серия.

Шансы у СКА переломить ход серии? Шанс есть всегда, пока ты не проиграл серию. В других парах всё закономерно», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

СКА вчистую проигрывает дерби с ЦСКА в плей-офф КХЛ. Что может спасти команду Ларионова?
