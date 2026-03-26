Все новости
Нападающий «Филадельфии» Гребёнкин из-за травмы выбыл на 7-10 дней

Нападающий «Филадельфии» Гребёнкин из-за травмы выбыл на 7-10 дней
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин из-за травмы верхней части тела выбыл на 7-10 дней. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков».

В текущей регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 22-летний форвард сыграл 55 матчей, где забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

«Филадельфия» заработала 80 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре НХЛ «Флайерз» примет на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» состоится в ночь на 27 марта и начнётся в 2:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Коламбус» с юбилейным ассистом Марченко одержал волевую победу над «Филадельфией»
