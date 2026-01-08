Металлург — Сибирь, результат второго матча 26 марта 2026, счет 5:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Металлург» забросил пять шайб «Сибири» и победил во втором матче серии Кубка Гагарина
В Магнитогорске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Счёт в серии – 2-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пресс (Ткачёв, Канцеров) – 03:30 (5x5)     1:1 Кошелев (Косолапов) – 17:19 (5x5)     2:1 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 22:53 (5x4)     3:1 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     4:1 Фёдоров – 41:08 (5x5)     5:1 Пресс (Джонсон, Коротков) – 52:16 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Робин Пресс открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Семён Кошелев восстановил равенство в счёте. На третьей минуте второго периода Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте периода Никита Михайлис сделал счёт 3:1. В начале третьего периода Михаил Фёдоров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» во встрече. На 13-й минуте периода Робин Пресс довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
