«Металлург» забросил пять шайб «Сибири» и победил во втором матче серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Счёт в серии – 2-0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На четвёртой минуте первого периода Робин Пресс открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Семён Кошелев восстановил равенство в счёте. На третьей минуте второго периода Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте периода Никита Михайлис сделал счёт 3:1. В начале третьего периода Михаил Фёдоров забросил четвёртую шайбу «Металлурга» во встрече. На 13-й минуте периода Робин Пресс довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется