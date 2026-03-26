«Собрали команду из того, что было». Гендиректор «Барыса» — о формировании состава

«Собрали команду из того, что было». Гендиректор «Барыса» — о формировании состава
Генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков высказался о позднем комплектовании команды перед началом сезона.

«Это серьёзная проблема. Мой первый сезон в «Барысе», и я был удивлён, что формирование состава началось только в августе, без полноценного тренировочного лагеря и просмотра игроков. Мы собрали команду из того, что было, и с этим составом провели сезон. Это повлияло на результаты и на физическое состояние команды к концу чемпионата. Надеюсь, в следующем сезоне эта практика изменится», — приводит слова Мусайбекова сайт «Барыса».

«Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 КХЛ занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

Материалы по теме
Генеральный директор «Барыса»: дайте нам года три‑четыре — и будем играть в финале Востока
