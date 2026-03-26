«Это подтолкнёт нас к возвращению». Терещенко — о возможных матчах России с Канадой и США

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможность товарищеских матчей сборной России с командами США и Канады.

«По поводу переговоров со сборными США и Канады я ничего не думаю. Надеемся, что они с нами сыграют. Это подтолкнёт нас, может, мы вернёмся на мировую арену. В каком состоянии наша сборная? Мне даже интересно. Тут узнаем, проверим. В каком мы состоянии и что дальше с этим делать», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских встреч со сборными США и Канады.