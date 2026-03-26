«С эмоциями сложно совладать». Люзенков — о стычках и провокациях в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:5, 0-2).

— Проигрываем 0-2, но серия только начинается, ждём домашних игр.

— Ваши подопечные некоторые распыляли энергию не туда сегодня?

— Может быть. Но когда где-то не получается, огонь горит у ребят, бывают такие моменты. Это эмоции, сложно с ними совладать, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.