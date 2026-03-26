Люзенков — об отсутствии в составе Бека: готовим его к домашним играм

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:5, 0-2) высказался об отсутствии в составе новосибирского клуба Тейлора Бека.

— Что с Беком?

— Вроде ничего серьёзного, но сегодня приняли решение его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение, тогда бы мог на следующие матчи не выйти. Готовим его к домашним играм, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.