Хоккей Новости

Люзенков — об отсутствии в составе Бека: готовим его к домашним играм

Люзенков — об отсутствии в составе Бека: готовим его к домашним играм
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:5, 0-2) высказался об отсутствии в составе новосибирского клуба Тейлора Бека.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пресс (Ткачёв, Канцеров) – 03:30 (5x5)     1:1 Кошелев (Косолапов) – 17:19 (5x5)     2:1 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 22:53 (5x4)     3:1 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     4:1 Фёдоров – 41:08 (5x5)     5:1 Пресс (Джонсон, Коротков) – 52:16 (5x5)    

— Что с Беком?
— Вроде ничего серьёзного, но сегодня приняли решение его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение, тогда бы мог на следующие матчи не выйти. Готовим его к домашним играм, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

