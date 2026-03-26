«Вратарское чудо». Люзенков — о том, за счёт чего «Сибирь» может переломить серию

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:5, 0-2) ответил на вопрос, за счёт чего новосибирский клуб может переломить серию.

— За счёт чего можно переломить серию?

— За счёт правильных действий. Без ошибок сложно с таким соперником, но надо минимизировать их. Может, вратарское чудо должно помочь, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.